СМИ: В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба

Неизвестный выстрелил в мужчину в центре Ростова-на-Дону, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник агентства, предположительно между мужчинами произошел конфликт, во время которого «был один выстрел».

В ГУМВД России по Ростовской области отметили, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, подозреваемого разыскивают.

По данным Telegram-канала Don Mash, на улице Пушкинской в центре Ростова-на-Дону «неизвестный расстрелял машину» и скрылся, в результате происшествия был ранен один человек.

Между тем, Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий правила получения оружия, сообщает Ura.ru. Так, медкомиссию для получения разрешения на владение оружием необходимо будет проходить не реже одного раза в пять лет. Кроме того, вместо психологического тестирования вводится психиатрическое освидетельствование, а также власти установят перечень заболеваний, при наличии которых владеть оружием запрещено.

