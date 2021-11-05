Стрельба в подмосковных Химках: погиб один человек

В Подмосковье в городе Химки правоохранительные органы провели план «Перехват» после стрельбы, в результате которой скончался один человек, ещё один получил травмы, сообщает RT со ссылкой на ГУ МВД России по области.

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Пермском крае

В настоящее время ведётся розыск участников конфликт. В микрорайоне Старбеево между несколькими людьми произошла ссора.

Ранее стало известно, что в Пермском крае 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе. Подросток сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга», затем его задержали и отобрали оружие.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаПодмосковье
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