Стрельба в подмосковных Химках: погиб один человек
В Подмосковье в городе Химки правоохранительные органы провели план «Перехват» после стрельбы, в результате которой скончался один человек, ещё один получил травмы, сообщает RT со ссылкой на ГУ МВД России по области.
В настоящее время ведётся розыск участников конфликт. В микрорайоне Старбеево между несколькими людьми произошла ссора.
Ранее стало известно, что в Пермском крае 12-летний шестиклассник открыл стрельбу в школе. Подросток сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга», затем его задержали и отобрали оружие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru