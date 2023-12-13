СМИ: В Челябинской области задержали мэра Троицка Виноградова из-за взяток

Согласно данным, ранее Виноградов уже находился под следствием. В 2021 году против него было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. В суде доказать причастность чиновника не смогли, спустя два года обвинения сняли.

Ранее, 9 декабря, якутский городской суд арестовал главу Росприроднадзора в Якутии Андрея Жолудева. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд постановил арестовать Жолудева до 7 февраля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

