СМИ: В Челябинской области задержали мэра Троицка Виноградова из-за взяток

Силовики задержали мэра Троицка Челябинской области Александра Виноградова, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Виноградова задержали утром 13 декабря. Сумма взятки и подробности дела пока не разглашаются, в администрации Троицка проводятся оперативно-следственные действия.

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Согласно данным, ранее Виноградов уже находился под следствием. В 2021 году против него было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. В суде доказать причастность чиновника не смогли, спустя два года обвинения сняли.

Ранее, 9 декабря, якутский городской суд арестовал главу Росприроднадзора в Якутии Андрея Жолудева. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд постановил арестовать Жолудева до 7 февраля 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vinogradov_troitsk
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