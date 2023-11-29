В Петербурге начальника отдела МВД и следователя задержали по делу о взятке

Сотрудники Следственного комитета по Санкт-Петербургу и ФСБ проводят обыски в квартирах руководителя областного отдела главного следственного управления МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова и следователя по особо важным делам майора юстиции Зайцевой. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, мероприятия связаны с уголовным делом о взятке в размере 8 млн рублей. Шиховцов получил ее за услуги, связанные с делом по комбинату социального питания «Юность».

Отмечается, что обыски также проведут в служебных кабинетах фигурантов.

«Сегодня полковник Шиховцов и майор Зайцева будут процессуально задержаны на двое суток, а потом уже Октябрьский суд выберет им меру пресечения. На данный момент они отрицают свою вину», — говорится в материале.

По данным управления СК по Петербургу, подозреваемых задержали, пишет RT.

