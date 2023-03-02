СМИ: В Брянской области идет бой с украинскими диверсантами

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Люди пострадали при обстреле со стороны Украины поселка в Курской области

Агентство сообщает, что среди жителей Брянской области в ходе боестолкновения с украинскими диверсантами есть погибшие и раненые.

Telegram-канал Baza сообщает, что группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области, в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БойняУкраинская АрмияБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры