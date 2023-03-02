ВСУ атаковали два села в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области, в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что минометному обстрелу также подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По словам губернатора, в результате обстрела пострадавших нет, однако повреждены два домовладения.
Ранее, 28 февраля, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея. Отмечалось, что дроны были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, в результате чего «потеряли управление и отклонились от траектории», сообщает НСН.
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