СМИ: в Брянске загорелся строящийся госпиталь

В Володарском районе Брянска произошел пожар на территории строящегося госпиталя для ветеранов, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, возможной причиной пожара является диверсия. На месте работают спасатели.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Силы противовоздушной обороны 17 июня отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Все дроны сбиты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБрянск

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