СМИ: в Брянске загорелся строящийся госпиталь
18 июня 202313:54
В Володарском районе Брянска произошел пожар на территории строящегося госпиталя для ветеранов, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, возможной причиной пожара является диверсия. На месте работают спасатели.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Силы противовоздушной обороны 17 июня отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Все дроны сбиты, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru