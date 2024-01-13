СМИ: В Бразилии нашли пропавший без вести в декабре вертолет
13 января 202403:55
Военная полиция штата Сан-Паулу в Бразилии обнаружила вертолет, который считался пропавшим без вести с декабря прошлого года. Об этом сообщает G1.
По данным портала, вертолет перестал выходить на связь с 31 декабря. К поискам воздушного судна привлекли ВВС, военную полицию и пожарную службу. Спустя почти две недели вертолет нашли в лесном районе Парайбуна.
Как сообщили в полиции, выживших в результате крушения нет.
«Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека», — пишет G1.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru