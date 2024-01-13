СМИ: В Бразилии нашли пропавший без вести в декабре вертолет

Военная полиция штата Сан-Паулу в Бразилии обнаружила вертолет, который считался пропавшим без вести с декабря прошлого года. Об этом сообщает G1.

Вертолет ВМС США упал в Тихий океан во время учений

По данным портала, вертолет перестал выходить на связь с 31 декабря. К поискам воздушного судна привлекли ВВС, военную полицию и пожарную службу. Спустя почти две недели вертолет нашли в лесном районе Парайбуна.

Как сообщили в полиции, выживших в результате крушения нет.

«Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека», — пишет G1.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры