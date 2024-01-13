СМИ: В Бразилии нашли пропавший без вести в декабре вертолет

По данным портала, вертолет перестал выходить на связь с 31 декабря. К поискам воздушного судна привлекли ВВС, военную полицию и пожарную службу. Спустя почти две недели вертолет нашли в лесном районе Парайбуна.

Как сообщили в полиции, выживших в результате крушения нет.

«Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека», — пишет G1.

