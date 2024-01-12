Вертолет ВМС США упал в Тихий океан во время учений
Вертолет ВМС США упал в Тихий океан у берегов Южной Калифорнии во время учений. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Тихоокеанский флот.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг около 18:30 (5:30 мск). Вертолет MH-60R Seahawk рухнул в залив Сан-Диего, на борту находились шесть членов экипажа, все они выжили.
«В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка», — указал командир Тихоокеанского флота американских ВМС Бет Тич.
Экипаж отправили на берег для медосмотра. Ведется расследование причины ЧП.
Ранее в штате Южная Дакота после учебного полета разбился стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer, напоминает RT.
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