Гладков сообщил, что над Белгородским районом сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородским районом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет. При этом, по словам Гладкова, осколки беспилотника упали на крышу гаража.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы российских приграничных регионов Вооруженными силами Украины. Также глава государства заявил о необходимости отремонтировать дома или возместить потерю жилья и другого имущества в приграничных регионах РФ из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщает НСН.

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:РоссияБеспилотники
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