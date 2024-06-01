СМИ: В Белгороде слышны взрывы

В Белгороде работают российские средства ПВО, передает ТАСС.

Средства ПВО сбили две «Точки-У» и три дрона над Белгородской областью

По информации СМИ, было слышно более 20 взрывов.

Российское Минобороны сообщило, что силы ПВО РФ уничтожили еще два украинских дрона в Белгородской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВзрывБелгородская область

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