СМИ: В Белгороде слышны взрывы
1 июня 202417:17
В Белгороде работают российские средства ПВО, передает ТАСС.
По информации СМИ, было слышно более 20 взрывов.
Российское Минобороны сообщило, что силы ПВО РФ уничтожили еще два украинских дрона в Белгородской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru