Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей

По его словам, пострадал один человек - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Он госпитализирован.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Ранее над Белгородской областью сбили два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

