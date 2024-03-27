Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей
27 марта 202403:28
Российские силы противоракетной обороны сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадал один человек - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Он госпитализирован.
До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.
Ранее над Белгородской областью сбили два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru