Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей

Российские силы противоракетной обороны сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области двое пожарных пострадали при обстреле

По его словам, пострадал один человек - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Он госпитализирован.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Ранее над Белгородской областью сбили два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьПВО

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