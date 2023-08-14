СМИ: В Армении утонул украинский дипломат

Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении. Об этом пишет портал shamshyan.com.

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Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Полиция Армении сообщила о ЧП, не называя имени и гражданства погибшего.

«Утонувшим является советник посла Украины в Армении С.О», — отмечается в сообщении портала.

При этом агентство Sputnik Армения заявляет, что в озере Севан утонул временный поверенный в делах Украины в республике Александр Сенченко.

Информации о ЧП от украинского посольства пока не последовало.

Ранее в Ереване арестовали бывшего посла Армении в РФ Армена Смбатяна по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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