СМИ: В Армении утонул украинский дипломат

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Полиция Армении сообщила о ЧП, не называя имени и гражданства погибшего.

«Утонувшим является советник посла Украины в Армении С.О», — отмечается в сообщении портала.

При этом агентство Sputnik Армения заявляет, что в озере Севан утонул временный поверенный в делах Украины в республике Александр Сенченко.

Информации о ЧП от украинского посольства пока не последовало.

Ранее в Ереване арестовали бывшего посла Армении в РФ Армена Смбатяна по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

