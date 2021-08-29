СМИ: В Афганистане талибы убили певца Фавад Андараби

Как сообщает СМИ, боевики движения «Талибан»* (*террористическая организация, запрещенная в России) вывели музыканта из дома и расстреляли. Эту информацию подтвердил сын Андараби.

Уточняется, что артист в своем творчестве выступал против радикального движения. Большинство талибов считали музыку Андараби «противной исламу».

Напомним, 26 августа корреспондент местного телеканала Tolo News Зиар Йаад рассказал об избиении его самого и его оператора Баэса Маджиди боевиками запрещённого в России радикального движения «Талибан». Новость об этом опубликовал сам телеканал. Нападение произошло во время съёмок репортажа о росте безработицы в Кабуле.

