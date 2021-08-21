СМИ: В Афганистане талибы избили британскую семью

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) избили гражданина Великобритании и его жену, направлявшихся к британскому центру эвакуации из Афганистана. Об этом пишет газета Independent.

Британец рассказал, что получил по электронной почте письмо от посольства с инструкцией, что ему нужно прибыть в отель в Кабуле: здесь собирают британцев, чтобы направить на эвакуационный рейс. На первом по пути к отелю КПП талибы жестоко избили британскую семью и приказали им вернуться.

«Люди из МИД предписывают нам ехать в отель Baron, но на пути к нему есть три поста талибов… мы показали им наши документы, электронные письма, информацию от МИД, но талибы на нас напали, потому что знали, что мы бежим из страны. Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться, или они будут стрелять», — поделился мужчина.

Кроме того, британец заявил, что в аэропорт Кабула беспрепятственно пускают якобы только американцев, при проезде иностранцев в воздушную гавань возникают трудности. Предположительно, поэтому британцы вынуждены сначала приезжать в другое место сбора.

