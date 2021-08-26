Талибы напали на журналиста, снимавшего репортаж о безработице в Кабуле

В Афганистане, корреспондент местного телеканала Tolo News Зиар Йаад рассказал об избиении его самого и его оператора Баэса Маджиди боевиками запрещённого в России радикального движения «Талибан». Новость об этом опубликовал сам телеканал.

Нападение произошло во время съёмок репортажа о росте безработицы в Кабуле. «К нам подошли талибы и, не спросив, кто мы такие, подняли шум и забрали мой телефон и камеру оператора. Мы показали наши удостоверения, но они подошли, ударили нас и стали избивать своим оружием», сообщил Зиар Йаад.

СМИ сообщили, что талибы закрыли доступ в аэропорт Кабула

Кроме того, боевики забрали мобильный телефон Зиара и рабочее оборудование для сьёмок. С тех пор как талибы взяли контроль над 33 провинциями и столицей уже несколько репортёров были избиты, также отмечается на сайте телеканала.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ЖурналистыАфганистанТалибан
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