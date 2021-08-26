Талибы напали на журналиста, снимавшего репортаж о безработице в Кабуле

В Афганистане, корреспондент местного телеканала Tolo News Зиар Йаад рассказал об избиении его самого и его оператора Баэса Маджиди боевиками запрещённого в России радикального движения «Талибан». Новость об этом опубликовал сам телеканал.

Нападение произошло во время съёмок репортажа о росте безработицы в Кабуле. «К нам подошли талибы и, не спросив, кто мы такие, подняли шум и забрали мой телефон и камеру оператора. Мы показали наши удостоверения, но они подошли, ударили нас и стали избивать своим оружием», сообщил Зиар Йаад.