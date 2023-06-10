СМИ: В аэропорту Токио столкнулись два самолета

Самолеты тайваньского авиаперевозчика EVA и «Тайских авиалиний», предположительно, столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ханэда в Токио. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния

СМИ показало кадры, на которых заметно повреждение крыла у лайнера «Тайских авиалиний». Отмечается, что фрагмент самолета лежит на взлетно-посадочной полосе.

Причины инцидента уточняются.

Ранее в аэропорту Сочи спецтранспорт повредил самолет авиакомпании «Победа», который должен был выполнять рейс в Екатеринбург, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортСамолетыЯпония

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