В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния

Молния ударила в самолет, выполнявший рейс Владивосток – Москва, сообщает телеканал «360».

Самолет, в который попала молния, отстранен от полетов

Электрический разряд поразил лайнер после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность.

Пассажиры услышали щелчок и увидели вспышку. Никто не пострадал. Это не помешало выполнению полета. Как сообщили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.

Ранее молния ударила в лайнер с 90 пассажирами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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