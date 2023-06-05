В летевший из Владивостока в Москву самолет ударила молния
5 июня 202302:05
Молния ударила в самолет, выполнявший рейс Владивосток – Москва, сообщает телеканал «360».
Электрический разряд поразил лайнер после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность.
Пассажиры услышали щелчок и увидели вспышку. Никто не пострадал. Это не помешало выполнению полета. Как сообщили бортпроводники, у самолетов есть защита от попадания молнии.
Ранее молния ударила в лайнер с 90 пассажирами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru