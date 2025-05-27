СМИ: В аэропорту Минеральных вод столкнулись два бизнес-джета
Два частных бизнес-лайнера столкнулись на стоянке аэропорта в Минеральных водах. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что происшествие случилось днем 26 мая 2025 года. Джет Legacy 600 прибыл в воздушную гавань с 3 пассажирами и 4 членами экипажа и столкнулся с расположенным на стоянке другим Legacy 600. Отмечается, что в результате у стоявшего борта появилась 30-сантиметровая трещина шириной в 1,5 см.
Утверждается, что одним из самолетов мог владеть миллиардер и бывший глава Краснодарского края Александр Ткачев. О пострадавших не сообщалось.
Ранее член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил в разговоре с НСН, что интенсивность атак ВСУ на российские авиагавани усилится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru