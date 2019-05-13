СМИ узнали об обысках в мэрии Якутска
В здании мэрии Якутска проходят обыски, сообщил источник в пресс-службе мэрии агентству «Интерфакс-Дальний Восток».
Отмечается, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в кабинете первого заместителя главы города Владимира Федорова.
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