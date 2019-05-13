Происшествия

СМИ узнали об обысках в мэрии Якутска

13 мая08:23

В здании мэрии Якутска проходят обыски, сообщил источник в пресс-службе мэрии агентству «Интерфакс-Дальний Восток».

Отмечается, что правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в кабинете первого заместителя главы города Владимира Федорова.

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Причина обысков не сообщается, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, что 24 апреля сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии проводили обыски в управлении физической культуры и спорта города Якутска.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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