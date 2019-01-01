Борцы с коррупцией нагрянули с обысками в администрацию Якутска

В здании администрации Якутска проходят обыски. Следственные мероприятия проводятся в управлении физической культуры и спорта города, заявил помощник градоначальника Алексей Толстяков «РИА Новостям».

Как пишет «Свободная пресса», обыск ведут сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.

В пресс-службе МВД обещали предоставить официальную информацию позже, отмечает RT.

Напомним, что после истории с изнасилованием местной жительницы в Якутии прошёл ряд погромов в овощных киосках, где работают мигранты, несмотря на то, что власти призывали граждан к благоразумию и просили не учинять самосуд. Тогда генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский в эфире НСН объяснил, почему в северных регионах проблемы с мигрантами всегда стоят острее, чем в Центральной России.

