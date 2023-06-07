СМИ узнали о потасовке иноагента Понасенкова в Москве
Признанный в России иноагентом историк и публицист Евгений Понасенков задержан в Москве после драки, сообщает Telegram-канал Baza.
Конфликт с 60-летним неизвестным мужчиной произошел накануне вечером. Отмечается, что Понасенков был в компании с неким Рамисом Зариповым. Во время ссоры Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и сильно ударился головой, он сейчас находится в реанимации с внутричерепной гематомой.
Понасенков и Зарипов были задержаны по горячим следам. Алкотестер показал отсутствие алкоголя в крови мужчин, они отпущены под обязательство о явке. Сам Понасенков заявил сотрудникам полиции, что он не принимал никакого участия в потасовке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru