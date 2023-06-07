СМИ узнали о потасовке иноагента Понасенкова в Москве

Конфликт с 60-летним неизвестным мужчиной произошел накануне вечером. Отмечается, что Понасенков был в компании с неким Рамисом Зариповым. Во время ссоры Зарипов оттолкнул мужчину, тот упал и сильно ударился головой, он сейчас находится в реанимации с внутричерепной гематомой.

Понасенков и Зарипов были задержаны по горячим следам. Алкотестер показал отсутствие алкоголя в крови мужчин, они отпущены под обязательство о явке. Сам Понасенков заявил сотрудникам полиции, что он не принимал никакого участия в потасовке.

