Над Россией сбили 155 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта... перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указывает ведомство.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Крымом и Московским регионом.
Ранее стало известно, что в Конакове Тверской области частный дом загорелся после падения фрагментов сбитого дрона.
