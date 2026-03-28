Над Россией сбили 155 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

В Ярославской области при атаке БПЛА погиб ребенок

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта... перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указывает ведомство.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Крымом и Московским регионом.

Ранее стало известно, что в Конакове Тверской области частный дом загорелся после падения фрагментов сбитого дрона.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры