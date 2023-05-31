В Заволжске подрались мэр города и его приемник

В мае Ивановский областной суд восстановил его в должности. Вернувшись в здание местной мэрии, градоначальник подвергся нападению со стороны своего приемника на этом посту Андрея Иванова, который был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы города.

«Я подошел к нему с просьбой решить некоторые вопросы, в фойе натуральная драка получилась. Он пнул меня ногой в лицо и в спину. Сейчас еду из травмпункта, где снимал побои», — рассказал Касаткин. По его словам, он также подал заявление в полицию.

Ранее фронтмен группы «Звери» устроил потасовку в баре в Самаре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

