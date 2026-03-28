МИД РФ заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана
Россия готова оказать помощь в урегулировании конфликта между Афганистаном и Пакистаном. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов в интервью РИА Новости.
«Россия готова оказать посреднические услуги в случае обращения конфликтующих сторон. Пока такого обращения не поступало», - отметил дипломат.
Кабулов подчеркнул, что перспективы урегулирования полностью зависят от Афганистана и Пакистана. Судя по недавним шагам для деэскалации, стороны в целом осознают бесперспективность вооруженного противостояния.
Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов спрогнозировал, что активная фаза конфликта между Пакистаном и Афганистаном продлится как минимум несколько недель.
