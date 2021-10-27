СМИ: установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве

Собеседник агентства рассказал, что подозреваемый в совершении преступления установлен, правоохранители принимают все необходимые меры для его задержания.

Ранее в Москве в квартире жилого дома на улице Мосфильмовской были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Источники ТАСС заявили, что убитыми оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

