СМИ: установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве

Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ: экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве

Собеседник агентства рассказал, что подозреваемый в совершении преступления установлен, правоохранители принимают все необходимые меры для его задержания.

Ранее в Москве в квартире жилого дома на улице Мосфильмовской были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Источники ТАСС заявили, что убитыми оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МоскваУбийствоСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры