СМИ: установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве
Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что подозреваемый в совершении преступления установлен, правоохранители принимают все необходимые меры для его задержания.
Ранее в Москве в квартире жилого дома на улице Мосфильмовской были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Источники ТАСС заявили, что убитыми оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- СМИ: установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве
- Эксперт: повторное течение COVID-19 проходит у большинства с равной степенью тяжести
- Голикова назвала «негативной» ситуацию с распространением COVID-19 в России
- Следствие требует арестовать бывшего главу «Автодора» Кельбаха
- В Подмосковье упавшее дерево убило младенца в коляске
- Россияне задолжали по кредитам почти 24 трлн рублей
- Суд отпустил вдову погибшего рэпера Картрайта под домашний арест
- Власти Москвы рассказали, что будет работать в локдаун
- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала
- Власти Москвы разрешили прогулки в парках во время нерабочих дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru