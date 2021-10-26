СМИ: экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве

Тело бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева было обнаружено в поселении Десеновское в Новой Москве, сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, на теле полицейского ножевые ранения и гематомы, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее в Великобритании мужчина напал с ножом на депутата парламента Дэвида Эмесса, сообщает RT. От полученных ранений политик скончался.

