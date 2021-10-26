СМИ: установлены личности убитых в квартире на западе Москвы
Московские следователи установили личности убитых в квартире на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын.
Источник добавил, что рассматривается несколько версий преступления, в том числе финансовая.
Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве заявили, что тела мужчины, женщины,а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице, возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru