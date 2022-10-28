СМИ: упавшим в Иркутске истребителем Су-30СМ никто не управлял

Собеседник издания отметил, что в обломках воздушного судна был обнаружен бортовой самописец, которы зарегистрировал параметры его последнего полёта.

Источник рассказал, что отправить истребитель в стремительное пике мог один из пилотов, который после потери сознания непроизвольно склонился к ручке управления.

«Разобраться с причинами обморока будет сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена - кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы... превратились в прах», - добавил он.

Ранее бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в разговоре с НСН заявил, что крушение самолёта Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отравления пилотов остатками азота в кислородных баллонах.

