СМИ: упавшим в Иркутске истребителем Су-30СМ никто не управлял

Пилоты упавшего в Иркутске Су-30СМ отключились, поэтому самолётом был неуправляем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к технической комиссии по расследованию авиакатастрофы.

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Собеседник издания отметил, что в обломках воздушного судна был обнаружен бортовой самописец, которы зарегистрировал параметры его последнего полёта.

Источник рассказал, что отправить истребитель в стремительное пике мог один из пилотов, который после потери сознания непроизвольно склонился к ручке управления.

«Разобраться с причинами обморока будет сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена - кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы... превратились в прах», - добавил он.

Ранее бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в разговоре с НСН заявил, что крушение самолёта Су-30 в Иркутске могло произойти из-за отравления пилотов остатками азота в кислородных баллонах.

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Фото: sledcom.ru
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