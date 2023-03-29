СМИ: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

По словам специалистов, корпус БПЛА выполнен из дерева и пенопласта. Он также был оборудован моторчиком с предохранителем. Длина основания беспилотника около метра, а крыльев — порядка полутора метров.

Отмечается, что БПЛА не мог преодолеть более 250 км, а его скорость не превышала 80 км/ч.

Ранее украинский беспилотник безуспешно попытался атаковать газонасосную станцию «Газэнергосеть» в Белгороде.

