СМИ: Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки
29 марта 202318:31
Согласно результатам экспертизы, беспилотник, потерпевший крушение в Новой Москве, был без взрывчатки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По словам специалистов, корпус БПЛА выполнен из дерева и пенопласта. Он также был оборудован моторчиком с предохранителем. Длина основания беспилотника около метра, а крыльев — порядка полутора метров.
Отмечается, что БПЛА не мог преодолеть более 250 км, а его скорость не превышала 80 км/ч.
Ранее украинский беспилотник безуспешно попытался атаковать газонасосную станцию «Газэнергосеть» в Белгороде.
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru