СМИ: упавший в Черном море беспилотник не имел вооружения
15 марта 202305:23
Упавший в Черное море американский беспилотник не имел вооружения, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.
По его словам, аппарат вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что беспилотник может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки и несколько бомб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- СМИ: упавший в Черном море беспилотник не имел вооружения
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты
- Посол Антонов: американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ
- Экс-советник Кучмы предупредили Зеленского из-за Артемовска
- СМИ: наушники Apple будут следить за здоровьем
- Доклад: чистым воздухом дышат всего 13 стран и территорий мира
- Зеленский анонсировал усиление обороны Артемовска
- В МАГАТЭ ответили на предложение ограничить роль России в агентстве
- СМИ: Марокко заменило Украину в заявке на проведение ЧМ по футболу
- Администрация Белого дома ответила губернатору Флориды на критику поддержки Украины
14 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru