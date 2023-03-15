СМИ: упавший в Черном море беспилотник не имел вооружения

Упавший в Черное море американский беспилотник не имел вооружения, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Пентагон: Россия не поднимала обломки американского беспилотника

По его словам, аппарат вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что беспилотник может нести 1,7 тыс. кг взрывчатки и несколько бомб.

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ФОТО: defense.gov
ТЕГИ:СШАБеспилотники
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