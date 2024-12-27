СМИ: Улицу Плещеева в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за подозрительного предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, подозрительный предмет оставили на домофоне одного из подъездов.
Канал указывает, что такие мины часто используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они маленькие и незаметные, однако, в случае детонации рядом с человеком, могут сделать из него инвалида.
Ранее глава города Анна Кротова заявила, что в Лобне одном из жилых домов под полом квартиры была найдена противопехотная осколочная мина. В связи с этим жильцов эвакуировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru