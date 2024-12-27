СМИ: Улицу Плещеева в Москве оцепили из-за подозрительного предмета

Силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за подозрительного предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Согласно данным, подозрительный предмет оставили на домофоне одного из подъездов.

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Канал указывает, что такие мины часто используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они маленькие и незаметные, однако, в случае детонации рядом с человеком, могут сделать из него инвалида.

Ранее глава города Анна Кротова заявила, что в Лобне одном из жилых домов под полом квартиры была найдена противопехотная осколочная мина. В связи с этим жильцов эвакуировали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВСУМосква

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