В Лобне эвакуировали жильцов из-за найденной мины под полом квартиры

В Лобне одном из жилых домов под полом квартиры была найдена противопехотная осколочная мина. В связи с этим жильцов эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Анна Кротова.

Сообщение о находке поступило в ЕДДС в 17:48. Уже через полчаса было решено эвакуировать 38 человек, включая пять детей. Дом был оцеплен, а проезд для транспорта закрыт. В ближайшее время на место прибудут саперы.