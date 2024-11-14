В Лобне эвакуировали жильцов из-за найденной мины под полом квартиры

В Лобне одном из жилых домов под полом квартиры была найдена противопехотная осколочная мина. В связи с этим жильцов эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Анна Кротова.

Сообщение о находке поступило в ЕДДС в 17:48. Уже через полчаса было решено эвакуировать 38 человек, включая пять детей. Дом был оцеплен, а проезд для транспорта закрыт. В ближайшее время на место прибудут саперы.

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на северо-востоке Москвы

Для эвакуированных жителей организовали пункт временного размещения в доме культуры «Луговая».

Ранее в Санкт-Петербурге, недалеко от Эрмитажа, была найдена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Водолазы Росгвардии обнаружили боеприпас во время планового осмотра Зимней канавки. После изъятия с дна канала мина была транспортирована на специальный полигон, где её уничтожили, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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