Меняйло: Взрыв в ТЦ во Владикавказе был вызван падением обломков беспилотника

Причиной взрыва и последующего пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков сбитого беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

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Он сослался на данные Минобороны РФ, согласно которым «атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО». Над Владикавказом беспилотник самолетного типа был сбит в 8:28 25 декабря.

Меняйло отметил, что эта версия подтверждается предварительными результатами следственно-оперативных мероприятий.

«На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», - написал глава республики.

Ранее в МЧС РФ заявили, что один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Сергей МеняйлоБеспилотникиСеверная ОсетияВзрыв

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