Меняйло: Взрыв в ТЦ во Владикавказе был вызван падением обломков беспилотника

Он сослался на данные Минобороны РФ, согласно которым «атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО». Над Владикавказом беспилотник самолетного типа был сбит в 8:28 25 декабря.

Меняйло отметил, что эта версия подтверждается предварительными результатами следственно-оперативных мероприятий.

«На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», - написал глава республики.

Ранее в МЧС РФ заявили, что один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

