Меняйло: Взрыв в ТЦ во Владикавказе был вызван падением обломков беспилотника
Причиной взрыва и последующего пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков сбитого беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
Он сослался на данные Минобороны РФ, согласно которым «атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО». Над Владикавказом беспилотник самолетного типа был сбит в 8:28 25 декабря.
Меняйло отметил, что эта версия подтверждается предварительными результатами следственно-оперативных мероприятий.
«На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», - написал глава республики.
Ранее в МЧС РФ заявили, что один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru