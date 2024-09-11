СМИ: Украинскую ракету С-200 сбили в небе над Тульской областью
Украинскую ракету С-200у сбили в небе над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
По предварительным данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать ракетой инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Указывается, что переделанная советская десятиметровая ракета «Ангара» упала недалеко от газовой магистрали.
Ранее, 11 сентября, Минобороны РФ сообщило об атаке украинских дронов еще на два российских региона. Беспилотные летательные аппараты уничтожили в небе над Курской и Белгородской областями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru