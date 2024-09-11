Песков заявил, что Запад разрешит Киеву бить по России дальнобойными ракетами

Запад, вероятно, уже принял решение разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

По мнению Пескова, сейчас СМИ ведут информационную кампанию по «формализации» принятого решения.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности Киева бить по России западным дальнобойным оружием, пишет RT. По данным СМИ, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми будут обсуждать эту тему с украинскими властями в ходе своего визита в Киев 11 сентября.

