Песков заявил, что Запад разрешит Киеву бить по России дальнобойными ракетами
Запад, вероятно, уже принял решение разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
По мнению Пескова, сейчас СМИ ведут информационную кампанию по «формализации» принятого решения.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон прорабатывает вопрос о возможности Киева бить по России западным дальнобойным оружием, пишет RT. По данным СМИ, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми будут обсуждать эту тему с украинскими властями в ходе своего визита в Киев 11 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru