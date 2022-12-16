СМИ: Украинский военный расстрелял в Артёмовске мирных жителей

Украинский военный расстрелял в городе Артёмовск двух мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Собеседник агентства, в свою очередь, сослался на видео, снятое, как утверждается, жителем данного населённого пункта, который смог эвакуироваться.

Автор ролика заявил, что причиной конфликта стал отказ местных жителей предоставлять украинским военным жилье.

«От нас до фронта несколько километров ещё, но походу они решили тут расквартировать типа тыловиков. Стали ходить по домам, мол, мы тут такие все важные, славная 93-я бригада... На второй день эти ублюдки припёрлись к соседям и вот чего учинили... устроили этот беспредел в назидание... Такие дела», — пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Вооружённых силах Украины проводят массовые расстрелы военных за попытки покинуть позиции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина
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