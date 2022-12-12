СМИ: СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек и готовит провокацию против России

Собеседник агентства утверждает, что инцидент произошёл «на территории Бериславского машиностроительного завода».

«По информации от наших источников в СБУ... были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — указал он.

Источник добавил, что СБУ готовит постановочную съёмку извлечения тел с целью обвинить Россию в убийстве и репрессиях.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши было спланированным и нацеленным на усиление конфронтации Запада и России, сообщает RT.

