СМИ: СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек и готовит провокацию против России

Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла в Бериславе, на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, 20 человек. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.

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Собеседник агентства утверждает, что инцидент произошёл «на территории Бериславского машиностроительного завода».

«По информации от наших источников в СБУ... были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — указал он.

Источник добавил, что СБУ готовит постановочную съёмку извлечения тел с целью обвинить Россию в убийстве и репрессиях.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши было спланированным и нацеленным на усиление конфронтации Запада и России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияПровокацияСБУСбу Украины
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