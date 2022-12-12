СМИ: СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек и готовит провокацию против России
Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла в Бериславе, на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области, 20 человек. Об этом РИА Новости рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве.
Собеседник агентства утверждает, что инцидент произошёл «на территории Бериславского машиностроительного завода».
«По информации от наших источников в СБУ... были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — указал он.
Источник добавил, что СБУ готовит постановочную съёмку извлечения тел с целью обвинить Россию в убийстве и репрессиях.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши было спланированным и нацеленным на усиление конфронтации Запада и России, сообщает RT.
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