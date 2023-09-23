СМИ: украинский дрон сбили под Белгородом

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма

По информации СМИ, дрон летел на высоте 500 метров.

Беспилотник сбили около четырех утра. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, передает RT. Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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