ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету и два беспилотника самолетного типа ВСУ у западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

В Крыму и Краснодарском крае уничтожены два украинских беспилотника

По данным военного ведомства, 22 сентября около 10:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать российскую территорию авиационными управляемыми ракетами и дронами.

«Дежурными средствами ПВО ... обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Черным морем вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:РакетаБеспилотникиПВОМинобороныКрым

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