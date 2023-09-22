ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету и два беспилотника самолетного типа ВСУ у западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, 22 сентября около 10:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать российскую территорию авиационными управляемыми ракетами и дронами.
«Дежурными средствами ПВО ... обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Черным морем вблизи юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края, напоминает RT.
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