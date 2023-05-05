СМИ: украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Несколько десятков диверсантов пытались прорваться в Брянскую область со стороны Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ сообщили о безуспешной атаке беспилотников на село в Брянской области

По информации издания, попытка проникновения произошла в Стародубском районе около 16:00. Рядом с селом Демьянки диверсантов встретили российские военные и отогнали их обратно.

Отмечается, что в районе объявили тревогу и выставили блокпосты.

В Брянской области 2 мая на перегоне Снежетьская - Белые Берега сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов, сообщили в РЖД. В компании уточнили, что происшествие произошло в результате «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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