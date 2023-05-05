СМИ сообщили о безуспешной атаке беспилотников на село в Брянской области
5 мая 202309:29
Четыре украинских беспилотника безуспешно атаковали село Азаровка в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на пятницу. Атака продлилась целый час.
«Беспилотники четыре раза сбросили неустановленную взрывчатку — все мимо», — отмечается в сообщении.
В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Накануне украинские войска обстреляли брянское село Полевые Новоселки, напоминает Ura.ru. Пострадал один местный житель, отмечает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru