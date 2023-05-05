СМИ сообщили о безуспешной атаке беспилотников на село в Брянской области

Четыре украинских беспилотника безуспешно атаковали село Азаровка в Стародубском районе Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником

По данным издания, инцидент произошел в ночь на пятницу. Атака продлилась целый час.

«Беспилотники четыре раза сбросили неустановленную взрывчатку — все мимо», — отмечается в сообщении.

В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне украинские войска обстреляли брянское село Полевые Новоселки, напоминает Ura.ru. Пострадал один местный житель, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры