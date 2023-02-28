Беспилотник ВСУ сбили в Брянской области

Вооруженные силы РФ сбили украинский беспилотник над Суражским районом Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что разрушений нет. Уточняется, что на месте уже работают оперативные службы.

Ранее, 27 февраля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотников. По информации Mash, городская система ПВО уничтожила реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж», сообщает НСН.

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ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:РоссияБеспилотники
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