В статье в частности говорится об инциденте обстрела объекта к западу от Краснодара. Агентство не уточняет, какой именно тип вооружений применялся для атаки, но заверяет, что это были именно американское оружие.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Запад должен разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Киев не должен иметь права атаковать другие цели в России, включая гражданские объекты или другие военные объекты, передает RT.

