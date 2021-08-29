СМИ: удар в Кабуле нанесли США
Взрыв в жилом доме в Кабуле произошел в результате авиаудара ВС Соединённых. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.
«США произвели военный удар в Кабуле», - цитирует агентство Рейтер сообщение чиновников.
Уточняется, что США совершили авианалет по предполагаемым боевикам «Исламского государства»* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).
По предварительным данным, жертвами взрыва жилом доме в Кабуле, оказались женщина и ребенок. Еще три человека ранены, сообщает Aśvaka со ссылкой на очевидцев.
Ранее сообщалось, что в жилой дом в Кабуле попала ракета.
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