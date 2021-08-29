СМИ: удар в Кабуле нанесли США

Взрыв в жилом доме в Кабуле произошел в результате авиаудара ВС Соединённых. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников.

«США произвели военный удар в Кабуле», - цитирует агентство Рейтер сообщение чиновников.

Уточняется, что США совершили авианалет по предполагаемым боевикам «Исламского государства»* (*террористическая организация, запрещенная в РФ).

По предварительным данным, жертвами взрыва жилом доме в Кабуле, оказались женщина и ребенок. Еще три человека ранены, сообщает Aśvaka со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что в жилой дом в Кабуле попала ракета.

