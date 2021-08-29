Очевидцы заявили о гибели ребенка и женщины от взрыва в Кабуле

По предварительным данным, жертвами взрыва жилом доме в Кабуле, оказались женщина и ребенок. Еще три человека ранены, сообщает Aśvaka со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что в жилой дом в Кабуле попала ракета.

Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремела серия взрывов. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».

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ФОТО: twitter.com
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