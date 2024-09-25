СМИ: Учительница избила ученика за русский язык в Узбекистане

Преподаватель русского языка нанесла побои шестикласснику за просьбу вести урок на русском языке в Узбекистане, сообщило издание Gazeta.uz.

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Отмечается, что избиение ученика было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Ситуация взята на личный контроль уполномоченным по правам ребенка Узбекистана Сурайе Рахмоновой. По ее словам, педагог не была трудоустроена официально, находясь на испытательном сроке. Рахмонова добавила, что угроза здоровью ребенка отсутствует.

Ранее бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая назвала предателем опоздавшего на торжественное мероприятие школьника, оштрафовали на три тысячи рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Русский ЯзыкПобоиШкольникиУченикиУчителяУзбекистан

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