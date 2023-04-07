В Пермской области оштрафовали бывшую учительницу, назвавшую ученика предателем

Инцидент произошёл в Сылвенской школе имени Каменского, видео было опубликовано в соцсетях. За опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества женщина запретила школьнику появляться в её классе, а также назвала «предателем», «ублюдком» и «нулем с палочкой».

После произошедшего учительницу отстранили от работы, затем она уволилась по собственному желанию. В её отношении было возбуждено административное дело по статье «оскорбление».

Ранее в Нижнем Тагиле отстранили учителя ОБЖ, который во время занятия ударил двоих школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

