В Пермской области оштрафовали бывшую учительницу, назвавшую ученика предателем
Бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая назвала предателем опоздавшего на торжественное мероприятие школьника, оштрафовали на три тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в Сылвенской школе имени Каменского, видео было опубликовано в соцсетях. За опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества женщина запретила школьнику появляться в её классе, а также назвала «предателем», «ублюдком» и «нулем с палочкой».
После произошедшего учительницу отстранили от работы, затем она уволилась по собственному желанию. В её отношении было возбуждено административное дело по статье «оскорбление».
Ранее в Нижнем Тагиле отстранили учителя ОБЖ, который во время занятия ударил двоих школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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