В Пермской области оштрафовали бывшую учительницу, назвавшую ученика предателем

Бывшую учительницу из пермской Сылвы, которая назвала предателем опоздавшего на торжественное мероприятие школьника, оштрафовали на три тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл в Сылвенской школе имени Каменского, видео было опубликовано в соцсетях. За опоздание на мероприятие ко Дню защитника Отечества женщина запретила школьнику появляться в её классе, а также назвала «предателем», «ублюдком» и «нулем с палочкой».

После произошедшего учительницу отстранили от работы, затем она уволилась по собственному желанию. В её отношении было возбуждено административное дело по статье «оскорбление».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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