СМИ: у военкома Крыма прошли обыски
Обыски прошли у военкома Крыма Юрия Лымаря, сообщает в четверг агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
По предварительным данным, Лымаря подозревают в злоупотреблениях служебным положением и получении взяток. Предположительно военком, за взятки поручал своим подчиненным произвести ряд действий, направленных на освобождение от срочной службы в рядах российской армии отдельных призывников.
В настоящее время под следствием уже находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 и 291 УК РФ (дача взятки).
Ранее генерал МВД Александр Мельников получил семь лет колонии за покушение на получение взятки.
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