СМИ: у военкома Крыма прошли обыски

В настоящее время под следствием уже находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 и 291 УК РФ (дача взятки).

Ранее генерал МВД Александр Мельников получил семь лет колонии за покушение на получение взятки.

