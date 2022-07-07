СМИ: у военкома Крыма прошли обыски

Обыски прошли у военкома Крыма Юрия Лымаря, сообщает в четверг агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По предварительным данным, Лымаря подозревают в злоупотреблениях служебным положением и получении взяток. Предположительно военком, за взятки поручал своим подчиненным произвести ряд действий, направленных на освобождение от срочной службы в рядах российской армии отдельных призывников.

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В настоящее время под следствием уже находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 и 291 УК РФ (дача взятки).

Ранее генерал МВД Александр Мельников получил семь лет колонии за покушение на получение взятки.

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