Генерал МВД Мельников получил семь лет колонии за покушение на получение взятки

Согласно материалам дела, в 2019 году Мельников, занимавший пост первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД, вместе с подельниками добился возбуждения дела против предпринимателя, которому затем предложили закрыть его за 100 млн рублей. Экс-полицейского задержали при получении первой части взятки.

Суд приговорил Мельникова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 30 млн рублей.

Ранее экс-заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева приговорили к девяти годам колонии со штрафом в 150 млн рублей по делу о взятках на 65 млн рублей, сообщает RT.

